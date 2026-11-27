Για ποιο λόγο τα «έσπασε» η Mazda με την Toyota;

Η Mazda θα εξέλισσε το νέο MX-5 σε συνεργασία με την Toyota. Η συμφωνία αυτή έφτασε στο τέλος της, αφού οι δύο εταιρείες είχαν μια σημαντική διαφωνία.