Για ποιο λόγο τα «έσπασε» η Mazda με την Toyota;
Για ποιο λόγο τα «έσπασε» η Mazda με την Toyota;
Η Mazda θα εξέλισσε το νέο MX-5 σε συνεργασία με την Toyota. Η συμφωνία αυτή έφτασε στο τέλος της, αφού οι δύο εταιρείες είχαν μια σημαντική διαφωνία.
Η Mazda είχε συνάψει συμφωνία με την Toyota, προκειμένου να εξελιχθούν από κοινού δύο μοντέλα που θα διαδέχονταν δύο ιδιαίτερα αγαπημένα σπορ αυτοκίνητα: Το MX-5 και το GR86. Αυτό δεν ήταν ευρέως γνωστό, μέχρι τώρα.
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