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είναι ήδη το μεγαλύτερο και πιο ολοκληρωμένο SUV της εταιρείας του Renault Group. Με τη νέα έκδοση Tribrid 150 4×4 auto, όμως, αποκτά ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον τεχνολογικό πλεονέκτημα,