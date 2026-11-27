Dacia Bigster Tribrid 150 4×4 Auto: Βενζίνη, LPG, ηλεκτρισμός και 4×4 σε τιμή-έκπληξη (+video)
Dacia Bigster Tribrid 150 4×4 Auto: Βενζίνη, LPG, ηλεκτρισμός και 4×4 σε τιμή-έκπληξη (+video)
Βενζίνη, υγραέριο και ηλεκτροκίνηση συνεργάζονται σε ένα οικογενειακό SUV μεγάλων διαστάσεων που συνδυάζει αυτόματο κιβώτιο, πραγματικές εκτός δρόμου δυνατότητες και εντυπωσιακή αυτονομία έως 1.500 χιλιόμετρα.
UPD:
Το Dacia Bigster είναι ήδη το μεγαλύτερο και πιο ολοκληρωμένο SUV της εταιρείας του Renault Group. Με τη νέα έκδοση Tribrid 150 4×4 auto, όμως, αποκτά ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον τεχνολογικό πλεονέκτημα, συνδυάζοντας τρεις διαφορετικές πηγές ενέργειας με ένα πρωτοποριακό σύστημα τετρακίνησης. Και όλα αυτά με το χαμηλό κόστος χρήσης που χαρακτηρίζει διαχρονικά τα μοντέλα της Dacia.
Δείτε εδώ.
Δείτε εδώ.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα