Η εταιρεία με τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης στην κατηγορία της
Η εταιρεία με τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης στην κατηγορία της
Ιστορικό ρεκόρ κατέγραψε η SAIC Motor, σημειώνοντας ανάπτυξη 43,8% και άνοδο 157,6% στις πωλήσεις εξηλεκτρισμένων οχημάτων.
Η MG Motor UK & Europe γιορτάζει μια χρονιά-ορόσημο, καθώς η SAIC Motor Passenger Vehicle (SMPV), ο επιβατικός κλάδος της SAIC Motor που εξελίσσει και κατασκευάζει τα μοντέλα της MG, ξεπέρασε στις αρχές Νοεμβρίου το 1 εκατομμύριο πωλήσεις για το 2026.
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