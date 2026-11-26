Η

γιορτάζει μια χρονιά-ορόσημο, καθώς η

, ο επιβατικός κλάδος της SAIC Motor που εξελίσσει και κατασκευάζει τα μοντέλα της

, ξεπέρασε στις αρχές Νοεμβρίου το