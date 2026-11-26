Θα δούμε ξανά το δημοφιλές γερμανικό roadster;
Θα δούμε ξανά το δημοφιλές γερμανικό roadster;
Η Mercedes-Benz έχει δημιουργήσει ένα διθέσιο πρωτότυπο, το οποίο θα μπορούσε να μαρτυρά την επιστροφή της SLC.
Η Mercedes-Benz δοκιμάζει ένα καινούργιο, αρκετά περίεργο πρωτότυπο. Προς το παρόν, αυτό έχει μόνο το πλαίσιο, το μηχανικό σύνολο και τους τροχούς, χωρίς ούτε ένα πάνελ αμαξώματος. Ακόμα και το «εσωτερικό» απαρτίζεται από δυο καθίσματα, και κόντρα-πλακέ. Αρκετό κόντρα-πλακέ.
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