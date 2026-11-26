Πόσο κοστίζει το νέο Honda ADV125 στην Ελλάδα;
Πόσο κοστίζει το νέο Honda ADV125 στην Ελλάδα;
Η Honda ανακοίνωσε την τιμή του νέου urban adventure scooter ADV125 μαζί με Dream Deals στα ADV350 και Forza 350.
Για το 2027 η Honda αποφάσισε να διευρύνει την γκάμα των ADV scooter της φέρνοντας στο προσκήνιο το μικρότερο 125άρι.
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