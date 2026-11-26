Τα αλάρμ προειδοποιούν τους υπόλοιπους οδηγούς για κίνδυνο, όμως η χρήση τους δεν επιτρέπει σε ένα αυτοκίνητο να σταματήσει όπου εξυπηρετεί τον οδηγό του. Το διπλοπαρκάρισμα, η αναμονή πάνω σε διάβαση ή η κατάληψη μιας ράμπας παραμένουν παραβάσεις, ακόμη και αν αναβοσβήνουν τα φλας.





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