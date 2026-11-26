Σου παίρνουν το δίπλωμα αν χρησιμοποιείς τα αλάρμ - Δες πότε
Σου παίρνουν το δίπλωμα αν χρησιμοποιείς τα αλάρμ - Δες πότε
Η αντικανονική χρήση των αλάρμ τιμωρείται με πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για 10 ημέρες. Τι ισχύει στο παρκάρισμα, στην απότομη επιβράδυνση και σε περίπτωση βλάβης.
Τα αλάρμ προειδοποιούν τους υπόλοιπους οδηγούς για κίνδυνο, όμως η χρήση τους δεν επιτρέπει σε ένα αυτοκίνητο να σταματήσει όπου εξυπηρετεί τον οδηγό του. Το διπλοπαρκάρισμα, η αναμονή πάνω σε διάβαση ή η κατάληψη μιας ράμπας παραμένουν παραβάσεις, ακόμη και αν αναβοσβήνουν τα φλας.
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