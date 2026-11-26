Ποιο θα είναι το πιο δημοφιλές αυτοκίνητο στην Ευρώπη για το 2026;
Ποιο θα είναι το πιο δημοφιλές αυτοκίνητο στην Ευρώπη για το 2026;
Ανακοινώθηκαν οι πανευρωπαϊκές πωλήσεις για το μήνα Οκτώβριο του 2026, με το TOP 10 να απαρτίζεται από αυτοκίνητα εντελώς διαφορετικών κατηγοριών.
Η εταιρεία Dataforce, που ερευνά την αγορά, ανακοίνωσε τις ταξινομήσεις Οκτωβρίου, οι οποίες καλύπτουν το 98% των πωλήσεων στην Ευρώπη, τη Μ. Βρετανία και τις χώρες EFTA. Η εικόνα είναι αρκετά ενδιαφέρουσα, και μπορεί να δώσει μια καλή «γεύση» από την κατάσταση που επικρατεί στην ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου, η οποία δίνει έμφαση στα προσιτά μοντέλα.
Δείτε εδώ.
Δείτε εδώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα