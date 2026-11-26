Η εταιρεία

που ερευνά την αγορά, ανακοίνωσε τις ταξινομήσεις Οκτωβρίου, οι οποίες καλύπτουν το

των

, τη Μ. Βρετανία και τις χώρες EFTA. Η εικόνα είναι αρκετά ενδιαφέρουσα, και μπορεί να δώσει μια καλή «γεύση» από την κατάσταση που επικρατεί στην





Δείτε εδώ. , η οποία δίνει έμφαση στα προσιτά μοντέλα.

πωλήσεων στην Ευρώπη