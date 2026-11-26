Η ηλεκτρική Mercedes C-Class στην Ελλάδα - Πόσο κοστίζει;
Η ηλεκτρική Mercedes C-Class στην Ελλάδα - Πόσο κοστίζει;
Η πρώτη αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή της δημοφιλούς C-Class είναι πλέον διαθέσιμη και στην Ελλάδα σε δύο τετρακίνητες εκδόσεις.
Η C-Class είναι διαχρονικά ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα της Mercedes-Benz και η μετάβασή της στην ηλεκτροκίνηση συνοδεύεται από σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις.
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