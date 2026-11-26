Το Toyota RAV4 είναι από εκείνα τα αυτοκίνητα που δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Από το 1994, όταν εμφανίστηκε ως ένα μικρό και διαφορετικό για την εποχή του τετρακίνητο, μέχρι σήμερα έχει αλλάξει πολύ, χωρίς όμως να χάσει τη θέση του ανάμεσα στα πιο επιτυχημένα SUV της αγοράς.