Δοκιμάζουμε το νέο plug-in υβριδικό Toyota RAV4 - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Δοκιμάζουμε το νέο plug-in υβριδικό Toyota RAV4 - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Το νέο Toyota RAV4 δεν αλλάζει φιλοσοφία, αλλά γίνεται αισθητά καλύτερο εκεί που πρέπει. Είναι πιο άνετο, πιο σύγχρονο και με 309 ίππους συνδυάζει επιδόσεις, τετρακίνηση και κατανάλωση που δύσκολα περιμένεις από ένα SUV σχεδόν δύο τόνων.
UPD:
Το Toyota RAV4 είναι από εκείνα τα αυτοκίνητα που δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Από το 1994, όταν εμφανίστηκε ως ένα μικρό και διαφορετικό για την εποχή του τετρακίνητο, μέχρι σήμερα έχει αλλάξει πολύ, χωρίς όμως να χάσει τη θέση του ανάμεσα στα πιο επιτυχημένα SUV της αγοράς.
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UPD:
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