Opel Corsa Edition: Η έξυπνη αγορά των 17.300 ευρώ (+video)
Opel Corsa Edition: Η έξυπνη αγορά των 17.300 ευρώ (+video)
Με τιμή από 17.300 ευρώ, κινητήρα turbo 100 ίππων και πλούσιο εξοπλισμό, το νέο Opel Corsa Edition κάνει την αγορά ενός καινούργιου αυτοκινήτου πιο προσιτή.
Σε μια εποχή που οι τιμές των καινούργιων αυτοκινήτων απασχολούν ολοένα και περισσότερο τους υποψήφιους αγοραστές, η Opel έρχεται να κάνει τη διαφορά με μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εμπορική πρόταση.
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