Σε μια εποχή που οι τιμές των καινούργιων αυτοκινήτων απασχολούν ολοένα και περισσότερο τους υποψήφιους αγοραστές, η Opel έρχεται να κάνει τη διαφορά με μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εμπορική πρόταση.