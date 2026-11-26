Είναι αυτό το καλύτερο restomod αερόψυκτης Porsche 911;

Μία εταιρεία που ειδικεύεται στις 911 γενιάς 964 γιορτάζει τα 10α γενέθλιά της με μία αερόψυκτη 507 ίππων. Είναι η κορυφαία που έχουμε δει;