Είναι αυτό το καλύτερο restomod αερόψυκτης Porsche 911;
Είναι αυτό το καλύτερο restomod αερόψυκτης Porsche 911;
Μία εταιρεία που ειδικεύεται στις 911 γενιάς 964 γιορτάζει τα 10α γενέθλιά της με μία αερόψυκτη 507 ίππων. Είναι η κορυφαία που έχουμε δει;
Η Theon Design γιορτάζει δέκα χρόνια παρουσίας στον χώρο των restomod με μία εντυπωσιακή 911 (964), η οποία αποδίδει περισσότερους από 500 ίππους και ζυγίζει λιγότερο από έναν τόνο.
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