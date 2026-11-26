Πόσα θα έδινες για ένα αυτοκίνητο του Στηβ ΜακΚουίν;
Πόσα θα έδινες για ένα αυτοκίνητο του Στηβ ΜακΚουίν;
Ένα σπάνιο μοντέλο του Ιταλού κατασκευαστή βρήκε νέο ιδιοκτήτη, καταγράφοντας την υψηλότερη τιμή δημοπρασίας για αυτοκίνητο που ανήκε στον θρυλικό Αμερικανό ηθοποιό.
Ο Στιβ ΜακΚουίν είχε μια ιδιαίτερη σχέση με τα αυτοκίνητα. Δεν τον ενδιέφερε απλώς η εμφάνιση ή η συλλεκτική τους αξία, αλλά κυρίως ο τρόπος με τον οποίο οδηγούνταν. Αυτή ακριβώς η φιλοσοφία αποτυπώνεται στην ιστορική Ferrari 275 GTB/4 NART Spider του 1967, η οποία πουλήθηκε έναντι 18,925 εκατ. δολαρίων (17,25 εκατ. ευρώ).
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