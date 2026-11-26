Ο

είχε μια ιδιαίτερη σχέση με τα αυτοκίνητα. Δεν τον ενδιέφερε απλώς η εμφάνιση ή η συλλεκτική τους αξία, αλλά κυρίως ο τρόπος με τον οποίο οδηγούνταν. Αυτή ακριβώς η φιλοσοφία αποτυπώνεται στην ιστορική

του 1967, η οποία πουλήθηκε έναντι