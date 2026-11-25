Πόσα κερδίζουν οι εταιρείες ανά αυτοκίνητο; - Ποια είναι η πρωταθλήτρια;
Πόσα κερδίζουν οι εταιρείες ανά αυτοκίνητο; - Ποια είναι η πρωταθλήτρια;
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του γερμανικού ινστιτούτου CAM το λειτουργικό κέρδος των αυτοκινητοβιομηχανιών ανά όχημα μάλλον προκαλεί έκπληξη.
UPD:
Το γερμανικό ινστιτούτου CAM (Center of Automotive Management) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας που διεξήγαγε το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026 και αφορά στο κέρδος των εταιρειών ανά πωλούμενο όχημά τους.
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