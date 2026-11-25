Το γερμανικό ινστιτούτου CAM (Center of Automotive Management) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας που διεξήγαγε το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026 και αφορά στο κέρδος των εταιρειών ανά πωλούμενο όχημά τους.