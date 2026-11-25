Η Porsche ολοκληρώνει τις δοκιμές της ολοκαίνουριας ηλεκτρικής 718 Boxster, η οποία θα παρουσιαστεί επίσημα στις αρχές του 2027, με τη γερμανική εταιρεία να αποκαλύπτει πλέον σημαντικές λεπτομέρειες για την τεχνολογία και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της.