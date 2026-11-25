Δεν θα πιστέψετε τα χαρακτηριστικά της νέας Porsche Boxster!
Δεν θα πιστέψετε τα χαρακτηριστικά της νέας Porsche Boxster!
Η εταιρεία του Τσουφενχάουζεν ολοκληρώνει σιγά-σιγά την εξέλιξη της ολοκαίνουριας ηλεκτρικής 718, με πολλές λεπτομέρειες του μοντέλου να δημοσιοποιούνται.
Η Porsche ολοκληρώνει τις δοκιμές της ολοκαίνουριας ηλεκτρικής 718 Boxster, η οποία θα παρουσιαστεί επίσημα στις αρχές του 2027, με τη γερμανική εταιρεία να αποκαλύπτει πλέον σημαντικές λεπτομέρειες για την τεχνολογία και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της.
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