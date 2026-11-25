Ηλεκτροκίνηση στις επιχειρήσεις: Τι προβλέπει ο νόμος και ποια τα οικονομικά οφέλη
Ηλεκτροκίνηση στις επιχειρήσεις: Τι προβλέπει ο νόμος και ποια τα οικονομικά οφέλη
Οι νέες υποχρεώσεις για τα εταιρικά αυτοκίνητα, τα φορολογικά κίνητρα και οι λύσεις φόρτισης δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες εξοικονόμησης για τις ελληνικές επιχειρήσεις.
UPD:
Γνωρίζατε ότι μια επιχείρηση μπορεί να είναι υποχρεωμένη να επιλέγει ηλεκτρικά αυτοκίνητα για τουλάχιστον το 25% των νέων εταιρικών της αυτοκινήτων; Και ότι η μη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία μπορεί να επιφέρει πρόστιμο 10.000 ευρώ;
Δείτε εδώ.
Δείτε εδώ.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα