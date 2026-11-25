Γνωρίζατε ότι μια

μπορεί να είναι υποχρεωμένη να επιλέγει ηλεκτρικά αυτοκίνητα για τουλάχιστον το 25% των νέων εταιρικών της αυτοκινήτων; Και ότι η μη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία μπορεί να επιφέρει