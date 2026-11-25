Ιδού το καινούριο Suzuki Ignis - Πότε έρχεται στην Ελλάδα;

Η Suzuki παρουσίασε το νέο Ignis, που είναι αμιγώς ηλεκτρικό και έρχεται να προσφέρει μεγάλη ευελιξία στην πόλη.