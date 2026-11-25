Ιδού η νέα Ducati Diavel V4 S - Πότε θα τη δούμε;

Η εντυπωσιακή power cruiser της Ducati ανανεώνεται, με αλλαγές στη σχεδίαση, νέες χρωματικές επιλογές και αναβαθμισμένο εξοπλισμό. Για πρώτη φορά η οικογένεια Diavel εντάσσεται στο πρόγραμμα εξατομίκευσης Factory Made.