Ιδού η νέα Ducati Diavel V4 S - Πότε θα τη δούμε;
Ιδού η νέα Ducati Diavel V4 S - Πότε θα τη δούμε;
Η εντυπωσιακή power cruiser της Ducati ανανεώνεται, με αλλαγές στη σχεδίαση, νέες χρωματικές επιλογές και αναβαθμισμένο εξοπλισμό. Για πρώτη φορά η οικογένεια Diavel εντάσσεται στο πρόγραμμα εξατομίκευσης Factory Made.
Η Ducati Diavel V4 S έχει την τιμητική της το 2027, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στον δυναμικό χαρακτήρα και την εξατομίκευση.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα