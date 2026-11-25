Ο αντικαταστάτης του Mazda 2 θα είναι εντελώς διαφορετικός
Ο αντικαταστάτης του Mazda 2 θα είναι εντελώς διαφορετικός
Η ιαπωνική εταιρεία επιβεβαίωσε πως το μικρότερο μοντέλο της θα αντικατασταθεί από ένα αρκετά διαφορετικό αυτοκίνητο. Ποιο θα είναι αυτό;
Η Mazda επιβεβαίωσε πως το Mazda 2 θα ολοκληρώσει την εμπορική του πορεία, δίνοντας τη θέση του σε ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο, το οποίο θα αναλάβει τον ρόλο του εισαγωγικού στη γκάμα της.
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