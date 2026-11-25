Ο αντικαταστάτης του Mazda 2 θα είναι εντελώς διαφορετικός

Η ιαπωνική εταιρεία επιβεβαίωσε πως το μικρότερο μοντέλο της θα αντικατασταθεί από ένα αρκετά διαφορετικό αυτοκίνητο. Ποιο θα είναι αυτό;