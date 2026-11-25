Πότε σταματάει η ομοιότητα μεταξύ δυο αυτοκινήτων και ξεκινά η αντιγραφή;
Πότε σταματάει η ομοιότητα μεταξύ δυο αυτοκινήτων και ξεκινά η αντιγραφή;
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου δύο μοντέλα, εντελώς διαφορετικών εταιρειών, μοιάζουν αρκετά μεταξύ τους. Πότε ξεκινάμε να μιλάμε για απευθείας αντιγραφή, και πότε για μια απλή ομοιότητα;
«Όλα τα αυτοκίνητα έχουν γίνει ίδια». Αυτή η φράση ακούγεται πολλές φορές τα τελευταία χρόνια, και μπορούμε να πούμε πως έχει βάση. Τα νέα μοντέλα έχουν συχνά οπτική συγγένεια μεταξύ τους, ακόμα και αν ανήκουν σε εντελώς διαφορετικές μάρκες.
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