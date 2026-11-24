Black Friday από τη FIAT με όφελος έως 2.300 ευρώ
Black Friday από τη FIAT με όφελος έως 2.300 ευρώ
Ιταλικό στιλ, ξεχωριστός χαρακτήρας και πλούσιος εξοπλισμός γίνονται ακόμη πιο προσιτά, μέσα από την ειδική προωθητική ενέργεια της FIAT για τη Black Friday.
UPD:
Η Black Friday αποτελεί μια καλή ευκαιρία για όσους σκέφτονται να αποκτήσουν ένα καινούριο αυτοκίνητο και η FIAT φροντίζει να κάνει την απόφαση ακόμη πιο δελεαστική.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα