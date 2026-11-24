Ιδού το πρώτο αυτοκίνητο με πτυσσόμενο τιμόνι - Ποια εταιρεία το φέρνει;
Ιδού το πρώτο αυτοκίνητο με πτυσσόμενο τιμόνι - Ποια εταιρεία το φέρνει;
Η BYD παρουσίασε το Fangchengbao Ti9, το οποίο έχει τιμόνι που μπορεί να αναδιπλωθεί μέσα στο ταμπλό. Είναι το πρώτο αυτοκίνητο παραγωγής με αυτή την τεχνολογία.
UPD:
Η BYD παρουσίασε την Κίνα το Ti9, το νέο μεγάλο SUV που φέρει τα σήματα της Fangchengbao, που αποτελεί το premium παρακλάδι της εταιρείας.
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UPD:
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