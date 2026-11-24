Ιδού το πρώτο αυτοκίνητο με πτυσσόμενο τιμόνι - Ποια εταιρεία το φέρνει;

Η BYD παρουσίασε το Fangchengbao Ti9, το οποίο έχει τιμόνι που μπορεί να αναδιπλωθεί μέσα στο ταμπλό. Είναι το πρώτο αυτοκίνητο παραγωγής με αυτή την τεχνολογία.