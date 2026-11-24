Μια Aston Martin που κατασκευάστηκε για τις επικίνδυνες σκηνές του «No Time to Die» πουλήθηκε το 2022 για 2.922.000 λίρες. Ήταν ένα ειδικό αντίγραφο της DB5, με σύγχρονα μηχανικά μέρη και αμάξωμα από ανθρακονήματα. Η τιμή της αποτυπώνει κάτι που ο James Bond γνωρίζει εδώ και δεκαετίες: ένα αυτοκίνητο μπορεί να γίνει εξίσου αναγνωρίσιμο με τον άνθρωπο που το οδηγεί.

Στον κύκλο των 25 ταινιών από το «Dr. No» του 1962 μέχρι το «No Time to Die» του 2021, οι Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan και Daniel Craig άλλαξαν το ύφος του Βρετανού πράκτορα. Μαζί τους άλλαζαν τα αυτοκίνητα, οι επιδόσεις, η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο κινηματογραφούνταν η δράση.





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