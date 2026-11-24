Η μακριά «εφτάρα» που δεν γνωρίσαμε ποτέ
Η μακριά «εφτάρα» που δεν γνωρίσαμε ποτέ
To 2005 η BMW πήρε μια 760Li με V12 κινητήρα, τη μάκρυνε, και μετά την κράτησε κρυμμένη από τη δημοσιότητα για 21 χρόνια. Μέχρι τώρα.
Το BMW Classic, το τμήμα της βαυαρικής εταιρείας που ασχολείται με τη διατήρηση των παλαιότερων μοντέλων της, παρουσίασε ένα concept του παρελθόντος που αποτελούσε ένα καλά κρυμμένο μυστικό για 21 συναπτά έτη.
Δείτε εδώ.
Δείτε εδώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα