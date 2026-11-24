Η μακριά «εφτάρα» που δεν γνωρίσαμε ποτέ

To 2005 η BMW πήρε μια 760Li με V12 κινητήρα, τη μάκρυνε, και μετά την κράτησε κρυμμένη από τη δημοσιότητα για 21 χρόνια. Μέχρι τώρα.