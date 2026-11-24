Τι κρύβει η αεροτομή αυτής της Toyota GR Supra;
Τι κρύβει η αεροτομή αυτής της Toyota GR Supra;
Το ιαπωνικό κουπέ μοντέλο αποκτά μια εντυπωσιακή κατασκευή από ανθρακονήματα που προεκτείνεται πέρα από τον πίσω προφυλακτήρα.
Μπορεί η Toyota να έχει σταματήσει την παραγωγή της GR Supra, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι οι βελτιωτές έχουν ξεχάσει το ιαπωνικό σπορ μοντέλο. Αντίθετα, εξακολουθούν να εξελίσσουν νέα εξαρτήματα και λύσεις που αναδεικνύουν τον δυναμικό χαρακτήρα του.
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