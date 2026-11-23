Θα μπει σε παραγωγή το σαγηνευτικό κουπέ των Γερμανών;
Θα μπει σε παραγωγή το σαγηνευτικό κουπέ των Γερμανών;
Η θρυλική Alpina θα κάνει την επιστροφή της, με ένα μοντέλο βασισμένο στη Σειρά 7 της BMW. Τι θα γίνει όμως με το εντυπωσιακό concept Vision Alpina;
Το όνομα «Alpina» έχει μια ιδιαίτερα βαριά σημασία ανάμεσα στους λάτρεις της BMW, αλλά και της Αυτοκίνησης γενικότερα. Η εταιρεία, με έδρα το Μπουχλόε της Βαυαρίας, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη BMW, και ξέφυγε από τα όρια ενός απλού βελτιωτή αυτοκινήτων.
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