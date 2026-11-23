Το 2026 ήταν μια χρονιά με ιδιαίτερη σημασία για τη Mercedes-Benz. Σηματοδότησε τη συμπλήρωση 140 ετών ιστορίας για τη γερμανική εταιρία και παράλληλα έφερε στο προσκήνιο σημαντικά νέα μοντέλα, με την ηλεκτροκίνηση να βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων.