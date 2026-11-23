Αποστολή Newsauto στην Βαρκελώνη: Οδηγούμε την ηλεκτρική Mercedes-Benz GLA
Αποστολή Newsauto στην Βαρκελώνη: Οδηγούμε την ηλεκτρική Mercedes-Benz GLA
Η Mercedes-Benz GLA περνά σε μια νέα εποχή, με στόχο να συνεχίσει την επιτυχία των προκατόχων της, αξιοποιώντας την ηλεκτρική τεχνολογία αιχμής για να ενισχύσει τον χαρακτήρα και τις αξίες που την καθιέρωσαν.
UPD:
Το 2026 ήταν μια χρονιά με ιδιαίτερη σημασία για τη Mercedes-Benz. Σηματοδότησε τη συμπλήρωση 140 ετών ιστορίας για τη γερμανική εταιρία και παράλληλα έφερε στο προσκήνιο σημαντικά νέα μοντέλα, με την ηλεκτροκίνηση να βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων.
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