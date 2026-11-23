Η BMW X1 M Sport με 42.500 ευρώ και επιτόκιο 0%* στη Σπανός ΑΕ
Η BMW X1 M Sport με 42.500 ευρώ και επιτόκιο 0%* στη Σπανός ΑΕ
Όταν πρόκειται για ένα προσιτό πολυτελές SUV η BMW X1 M Sport είναι η καλύτερη λύση και η Σπανός ΑΕ αυτή που θα σου την παρέχει με τους πιο συμφέροντες όρους!
UPD:
Η BMW X1 M Sport αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις στην κατηγορία των premium compact SUV. Συνδυάζει με μοναδικό τρόπο ξεχωριστή σχεδίαση, κορυφαία ασφάλεια, απαράμιλλα δυναμικά χαρακτηριστικά, σύγχρονη τεχνολογία, προηγμένες ψηφιακές λειτουργίες, μεγάλη πρακτικότητα για τις καθημερινές μετακινήσεις μας και -φυσικά- το κύρος της γερμανικής εταιρείας.
Δείτε εδώ.
Δείτε εδώ.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα