Η Toyota μπορούσε κάλλιστα να αφήσει το Yaris Cross ως είχε και αυτό ακόμα θα πουλούσε σαν «ζεστό ψωμί». Όμως η περίπτωσή της και τα σημεία των καιρών είναι τέτοια που το βελτίωσε σε αρκετά σημεία όπου το χρειαζόταν.