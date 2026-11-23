Δοκιμάζουμε το Toyota Yaris Cross GR Sport - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Δοκιμάζουμε το Toyota Yaris Cross GR Sport - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Η Toyota μπορούσε κάλλιστα να αφήσει το Yaris Cross ως είχε και αυτό ακόμα θα πουλούσε σαν «ζεστό ψωμί». Όμως η περίπτωσή της και τα σημεία των καιρών είναι τέτοια που το βελτίωσε σε αρκετά σημεία όπου το χρειαζόταν.
UPD:
Συνήθως, ένα «facelift» σε μοντέλο μεγάλης μάρκας έχει ήπιες, καμία φορά και ανεπαίσθητες αλλαγές. Γίνεται μόνο για να επικαιροποιηθεί τεχνολογικά, να μείνει σύγχρονο οπτικά και κυρίως να βοηθήσει τα τμήματα μάρκετινγκ να το προωθήσουν ως «νέο».
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