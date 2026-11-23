Τα ξεχωριστά σπορ μοντέλα με αερόψυκτους κινητήρες Volkswagen
Τα ξεχωριστά σπορ μοντέλα με αερόψυκτους κινητήρες Volkswagen
Μια διαφορετική προσέγγιση στα κλασικά σπορ αυτοκίνητα προτείνει η Karmenda Karosserie, παρουσιάζοντας τρία χειροποίητα μοντέλα με αερόψυκτους κινητήρες Volkswagen, ρετρό σχεδίαση και τιμές που ξεπερνούν τις 130.000 δολάρια.
Η αναβίωση της κλασικής αυτοκινητικής αισθητικής αποκτά μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα διάσταση μέσα από την Karmenda Karosserie, μια αμερικανική εταιρεία με έδρα το Atlantic Beach της Φλόριντα, η οποία ετοιμάζεται να παρουσιάσει μια ξεχωριστή συλλογή χειροποίητων σπορ αυτοκινήτων.
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