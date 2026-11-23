Αντέχει η μπαταρία της ηλεκτρικής Ford Mustang μετά από 5 χρόνια;

Έρευνα σε 36.000 Ford Mustang Mach-E πενταετίας δείχνει αν αντέχουν ή όχι οι μπαταρίες υψηλής τάσης του μοντέλου, μετά από καθημερινή χρήση.