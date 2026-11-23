Αντέχει η μπαταρία της ηλεκτρικής Ford Mustang μετά από 5 χρόνια;
Αντέχει η μπαταρία της ηλεκτρικής Ford Mustang μετά από 5 χρόνια;
Έρευνα σε 36.000 Ford Mustang Mach-E πενταετίας δείχνει αν αντέχουν ή όχι οι μπαταρίες υψηλής τάσης του μοντέλου, μετά από καθημερινή χρήση.
Η κατάσταση στην οποία θα βρίσκεται η μπαταρία ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου μετά από χρόνια αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους προβληματισμούς όσων θέλουν μεν να αποκτήσουν ένα EV, αλλά φοβούνται προς το παρόν να κάνουν το βήμα.
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