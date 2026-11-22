Επανεφευρίσκει τον τροχό η Hyundai;
Επανεφευρίσκει τον τροχό η Hyundai;
Η Hyundai πατένταρε μια νέα τεχνολογία, με την οποία οι ζάντες είναι ρυθμιζόμενες, για βελτίωση της αεροδυναμικής.
Οι ζάντες των αυτοκινήτων έχουν παραχθεί σε κάθε λογής σχέδιο. Με πολλές ακτίνες, με λίγες, ακόμα και σε σχέδιο που μοιάζει με αρκουδάκι έχουν βγει… Κατά κανόνα αυτές που έχουν μεγάλα κενά ανάμεσα από τα μπράτσα βοηθούν στο να ψύχονται τα φρένα, ενώ όσες είναι πιο «κλειστές» είναι πιο αεροδυναμικές.
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