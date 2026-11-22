Πόσα εργοστάσια αυτοκινήτων είχαμε στην Ελλάδα; Τι έρχεται
Πόσα εργοστάσια αυτοκινήτων είχαμε στην Ελλάδα; Τι έρχεται
Από τα Nissan του Βόλου μέχρι τα ηλεκτρικά της Σύρου, η Ελλάδα είχε πραγματική παραγωγή αυτοκινήτων. Τα εργοστάσια που χάθηκαν, οι χαμένες θέσεις εργασίας και το σημερινό επενδυτικό σχέδιο των 40 εκατ. ευρώ…
UPD:
Η ελληνική αυτοκινητοβιομηχανία δεν υπήρξε μόνο μια συλλογή από πρωτότυπα, φιλόδοξες εξαγγελίες και σχέδια που έμειναν στο χαρτί. Υπήρξαν γραμμές παραγωγής, συνεργασίες με διεθνείς κατασκευαστές και οχήματα που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Από τη συναρμολόγηση ιαπωνικών αυτοκινήτων μέχρι την κατασκευή λεωφορείων και ηλεκτρικών μοντέλων, η χώρα απέκτησε ουσιαστική βιομηχανική εμπειρία. Δεν είχαν, βέβαια, όλες οι προσπάθειες το ίδιο μέγεθος ή την ίδια ελληνική συμμετοχή. Άλλες στηρίζονταν σε εισαγόμενα μηχανικά μέρη και άλλες περιλάμβαναν εγχώρια σχεδίαση, αμαξώματα και εξαρτήματα.
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