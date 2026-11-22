Από τα Nissan του Βόλου μέχρι τα ηλεκτρικά της Σύρου, η Ελλάδα είχε πραγματική παραγωγή αυτοκινήτων. Τα εργοστάσια που χάθηκαν, οι χαμένες θέσεις εργασίας και το σημερινό επενδυτικό σχέδιο των 40 εκατ. ευρώ…