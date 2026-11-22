Περιορισμούς στην οδήγηση αυτοκινήτων υψηλής ισχύος από νέους οδηγούς προτείνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με συνδυασμό ηλικιακού ορίου και ελάχιστου χρόνου κατοχής διπλώματος. Η παρέμβαση περιλαμβάνεται στο άρθρο 32, που τροποποιεί το άρθρο 105 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Το σχέδιο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στις 21 Νοεμβρίου 2026 και παραμένει ανοικτό σε σχόλια έως τις 7 Δεκεμβρίου, στις 10:00. Επομένως, ο περιορισμός δεν εφαρμόζεται ακόμη και οι λεπτομέρειές του μπορούν να αλλάξουν πριν από την ψήφιση.

Η συζήτηση έχει ιδιαίτερη σημασία για την ηλεκτροκίνηση. Ισχύς μεγαλύτερη από 340 ίππους συναντάται πλέον και σε ηλεκτρικά hatchback και μικρά SUV, δηλαδή σε κατηγορίες που εξυπηρετούν καθημερινές και οικογενειακές μετακινήσεις. Αυτό διευρύνει αισθητά το ενδιαφέρον μιας ρύθμισης που συχνά περιγράφεται απλώς ως περιορισμός για τα supercars.



