Τράκαρε 92.000 φορές και δεν έσπασε ούτε βίδα
Τράκαρε 92.000 φορές και δεν έσπασε ούτε βίδα
Η τεχνητή νοημοσύνη επιστρατεύτηκε στην εξέλιξη του νέου αμερικάνικου pickup, το οποίο δέχτηκε δεκάδες χιλιάδες εικονικές δοκιμές πρόσκρουσης πριν περάσει στα πραγματικά crash tests.
UPD:
Περίπου 92.000 εικονικές δοκιμές πρόσκρουσης πραγματοποίησε η Chevrolet κατά την εξέλιξη της νέας γενιάς Silverado 1500, με στόχο τη βελτίωση της παθητικής ασφάλειας του μεγάλου pickup μοντέλου της.
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