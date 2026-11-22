Τράκαρε 92.000 φορές και δεν έσπασε ούτε βίδα

Η τεχνητή νοημοσύνη επιστρατεύτηκε στην εξέλιξη του νέου αμερικάνικου pickup, το οποίο δέχτηκε δεκάδες χιλιάδες εικονικές δοκιμές πρόσκρουσης πριν περάσει στα πραγματικά crash tests.