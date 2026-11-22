Το άγνωστο πείραμα της Porsche
Το άγνωστο πείραμα της Porsche
Το πειραματικό πρωτότυπο της γερμανικής εταιρείας είχε έναν εντελώς διαφορετικό στόχο από εκείνον που περιμένει κανείς, έχοντας στο επίκεντρο τη μακροζωία, την αντοχή και την εξοικονόμηση φυσικών πόρων.
Την δεκαετία του ’70 όταν η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία είχε στραμμένη την προσοχή της στην αύξηση των επιδόσεων και στην εξέλιξη ολοένα πιο γρήγορων μοντέλων, η Porsche διερευνούσε μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση.
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