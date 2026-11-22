Θα δούμε ξανά το Fiat Punto;
Θα δούμε ξανά το Fiat Punto;
Ο νέος επικεφαλής της Fiat θεωρεί ότι η κατάργηση του Punto άφησε ζωτικό χώρο στους ανταγωνιστές και εξετάζει την επιστροφή ενός supermini με θερμικούς και υβριδικούς κινητήρες για την Ευρώπη.
Η Fiat φαίνεται πως ετοιμάζεται να επανεξετάσει μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις της σύγχρονης ιστορίας της, καθώς η επιστροφή του Punto βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο.
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