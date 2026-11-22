Κοιτάζει το μέλλον αναπολώντας το παρελθόν. Αυτό θα μπορούσαμε να πούμε για το νέο Renault 4 E-Tech Electric, με το ντιζάιν να παντρεύει το retro με το φουτουριστικό στοιχείο και έρχεται να μεταδώσει το πνεύμα του «Κατρέλ» των 60s στη νέα, ηλεκτρική εποχή.