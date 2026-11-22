Δοκιμάζουμε την ηλεκτρική αναβίωση του Renault 4 - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Δοκιμάζουμε την ηλεκτρική αναβίωση του Renault 4 - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Κοιτάζει το μέλλον αναπολώντας το παρελθόν. Αυτό θα μπορούσαμε να πούμε για το νέο Renault 4 E-Tech Electric, με το ντιζάιν να παντρεύει το retro με το φουτουριστικό στοιχείο και έρχεται να μεταδώσει το πνεύμα του «Κατρέλ» των 60s στη νέα, ηλεκτρική εποχή.
UPD:
Renault 4. Οι πιο παλιοί θα θυμούνται το θρυλικό γαλλικό μοντέλο της δεκαετίας του ’60 να κινείται κατά κόρον στους δρόμους, και οι νεότεροι ενδέχεται να έχουν δει το αυτοκίνητο σε κάποια έκθεση ή στο γκαράζ ενός συλλέκτη.
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