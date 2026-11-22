Ο

είναι ένας από τους πιο ιδιαίτερους σχεδιαστές αυτοκινήτου στον κόσμο. Ο Ιταλός από το Ούντινε έχει μια περίεργη ιστορία καθώς είναι από τους

κατασκευαστές της χρυσής εποχής των ’50s και προτίμησαν να μετακομίσουν σε έναν κατασκευαστή από τη