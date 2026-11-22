Μια Mercedes-Benz με εμφάνιση 80s και τεχνολογία του σήμερα
Μια Mercedes-Benz με εμφάνιση 80s και τεχνολογία του σήμερα
Η Mechatronik αναβιώνει μια από τις πιο όμορφες Mercedes-Benz η οποία παραδόξως σχεδιάστηκε από έναν Ιταλό.
Ο Μπρούνο Σάκο είναι ένας από τους πιο ιδιαίτερους σχεδιαστές αυτοκινήτου στον κόσμο. Ο Ιταλός από το Ούντινε έχει μια περίεργη ιστορία καθώς είναι από τους ελάχιστους που αποκήρυξαν τους Ιταλούς κατασκευαστές της χρυσής εποχής των ’50s και προτίμησαν να μετακομίσουν σε έναν κατασκευαστή από τη Γερμανία.
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