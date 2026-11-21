Δέκα από τα πιο εμβληματικά αυτοκίνητα των ’80s

Η δεκαετία του 1980 ήταν μια χρυσή εποχή για τα σπορ και τα hot hatch. Με τεχνολογικές καινοτομίες, τολμηρή σχεδίαση και προσωπικότητα, κάποια μοντέλα κατάφεραν να αφήσουν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία της αυτοκίνησης.