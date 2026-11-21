Δέκα από τα πιο εμβληματικά αυτοκίνητα των ’80s
Δέκα από τα πιο εμβληματικά αυτοκίνητα των ’80s
Η δεκαετία του 1980 ήταν μια χρυσή εποχή για τα σπορ και τα hot hatch. Με τεχνολογικές καινοτομίες, τολμηρή σχεδίαση και προσωπικότητα, κάποια μοντέλα κατάφεραν να αφήσουν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία της αυτοκίνησης.
UPD:
Το σημερινό ταξίδι νοσταλγίας για τους λάτρεις των τεσσάρων τροχών περιλαμβάνει ιαπωνικά, ιταλικά και γερμανικά αυτοκίνητα, που τη δεκαετία του 1980 είτε αποτέλεσαν μέρος της ποπ κουλτούρας, είτε απλώς έκλεψαν τις καρδιές του κοινού τους με το μοναδικό τους ντιζάιν, την οδική τους συμπεριφορά και τις καινοτομίες εποχής.
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UPD:
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