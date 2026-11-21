O αμερικανικός θρύλος μπορεί να ξεπεράσει τα 25 εκατομμύρια δολάρια!
O αμερικανικός θρύλος μπορεί να ξεπεράσει τα 25 εκατομμύρια δολάρια!
Μία από τις σημαντικότερες Shelby Cobra στην ιστορία του αμερικανικού motorsport ετοιμάζεται να περάσει σε νέα χέρια, με την αξία της να ξεπερνά τις προσδοκίες.
UPD:
Ένα πραγματικό κομμάτι της αγωνιστικής ιστορίας της αυτοκίνησης ετοιμάζεται να βγει σε δημοπρασία στις αρχές του 2027, διεκδικώντας ένα ποσό που ξεπερνά τα 25 εκατομμύρια δολάρια.
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