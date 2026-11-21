Ένας από τους μεγαλύτερους λόγους που επιλέγει κάποιος να αγοράσει ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι το χαμηλότερο κόστος χρήσης που αναμένεται αυτά να έχουν, συγκριτικά με τα θερμικά. Ισχύει στην πραγματικότητα αυτό όμως;