Θα έλεγε κανείς ότι έχουμε φτάσει στο σημείο όπου το αυτοκίνητο συνδυάζει την μετακίνηση με μερικές εκ των πιο προηγμένων τεχνολογιών του κόσμου, τα ψηφιακά μέσα και τους υπολογιστές.