Ιδού οι 10 τεχνολογίες που άλλαξαν για πάντα το αυτοκίνητο
Ιδού οι 10 τεχνολογίες που άλλαξαν για πάντα το αυτοκίνητο
Σήμερα, τα αυτοκίνητα είναι παραπάνω από ένα πλαίσιο με κινητήρα και τέσσερις τροχούς. Και υπήρξαν πολλές καινοτομίες μέχρι να φτάσουμε σε αυτό που γνωρίζουμε τώρα.
UPD:
Θα έλεγε κανείς ότι έχουμε φτάσει στο σημείο όπου το αυτοκίνητο συνδυάζει την μετακίνηση με μερικές εκ των πιο προηγμένων τεχνολογιών του κόσμου, τα ψηφιακά μέσα και τους υπολογιστές.
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ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
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