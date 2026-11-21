Πόσο άλλαξε το Tesla Roadster μέσα σε δέκα χρόνια;

Από την παρουσίαση του Tesla Roadster Concept μέχρι το ντεμπούτο του Roadster παραγωγής, έχει περάσει μια δεκαετία. Τι αλλαγές έγιναν στο αυτοκίνητο όλο αυτό το διάστημα;