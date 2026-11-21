Πόσο άλλαξε το Tesla Roadster μέσα σε δέκα χρόνια;
Πόσο άλλαξε το Tesla Roadster μέσα σε δέκα χρόνια;
Από την παρουσίαση του Tesla Roadster Concept μέχρι το ντεμπούτο του Roadster παραγωγής, έχει περάσει μια δεκαετία. Τι αλλαγές έγιναν στο αυτοκίνητο όλο αυτό το διάστημα;
Το Tesla Roadster δεύτερης γενιάς παρουσιάστηκε πρόσφατα, μετά από προσμονή εννέα ετών. Μέσα σε αυτό το διάστημα έχουν αλλάξει πολλά στην Αυτοκίνηση, αλλά και στην τεχνολογία των ηλεκτρικών. Αρχικά, το κυριότερο σημείο που έκανε τα ηλεκτροκίνητα να ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα ήταν απλώς η ακαριαία επιτάχυνση. Τώρα δεν αρκεί μόνο αυτό για να είσαι ξεχωριστός. Εταιρείες έχουν δημιουργήσει σύνολα που προσφέρουν απόλαυση στην οδήγηση, αλλάζουν εικονικά ταχύτητες, και διαθέτουν προχωρημένη αεροδυναμική.
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