Το μοντέλο που θέλει να «χτυπήσει» τα ευρωπαϊκά SUV
Το μοντέλο που θέλει να «χτυπήσει» τα ευρωπαϊκά SUV
Η Hongqi παρουσίασε το EHS4, ένα SUV που δημιουργήθηκε με γνώμονα να κάνει επιτυχία στην Ευρώπη, και θα έρθει αντιμέτωπο με το Skoda Elroq και το VW ID.4.
UPD:
Η Hongqi, η κινεζική εταιρεία με πολυτελή προσανατολισμό, παρουσίασε το νέο της μοντέλο που ονομάζεται EHS4. Ανήκει στην κατηγορία των compact ηλεκτρικών SUV και έχει εξελιχθεί με γνώμονα την ευρωπαϊκή αγορά.
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UPD:
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