Στην πίστα η Mercedes και ο Κίμι Αντονέλι πήραν όλα τα τροπαια και την δόξα. Πόσα λεφτά μπήκαν, όμως, στα ταμεία της πρωταθλήτριας F1; Οι Τότο Βολφ και Όλα Καλένιους έχουν την απάντηση.