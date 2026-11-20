Δείτε πόσα βγάζει η Mercedes από την Formula 1
Δείτε πόσα βγάζει η Mercedes από την Formula 1
Στην πίστα η Mercedes και ο Κίμι Αντονέλι πήραν όλα τα τροπαια και την δόξα. Πόσα λεφτά μπήκαν, όμως, στα ταμεία της πρωταθλήτριας F1; Οι Τότο Βολφ και Όλα Καλένιους έχουν την απάντηση.
UPD:
Οι δύο άντρες εμφανίστηκαν στο podcast OMR όπου συζητούνται θέματα επιχειρηματικής φύσεως. Και εκεί άνοιξαν ένα παράθυρο προς την εμπορική διάσταση των πραγμάτων μίας ομάδας F1.
Δείτε εδώ.
Δείτε εδώ.
UPD:
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