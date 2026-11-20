Έριξαν αυτοκίνητο από το γκρεμό για να αποδείξουν ότι είναι ασφαλές
Έριξαν αυτοκίνητο από το γκρεμό για να αποδείξουν ότι είναι ασφαλές
Η Lynk & Co ήθελε να αποδείξει πως το νέο 07 GT είναι ασφαλές, και σκέφτηκε έναν αρκετά πρωτότυπο και ιδιαίτερο τρόπο για να το κάνει.
UPD:
Η Lynk & Co παρουσίασε το 07 GT στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού το 07 GT. Το νέο μοντέλο της κινεζικής μάρκας δεν έχει υποβληθεί ακόμα σε crash test του Euro NCAP, ωστόσο η εταιρεία βρήκε έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο για να αποδείξει στο κοινό ότι είναι ασφαλές: Το έριξε από το γκρεμό. Και το τράβηξε βίντεο για να δούμε τα αποτελέσματα.
Δείτε εδώ.
Δείτε εδώ.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα