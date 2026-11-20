Έριξαν αυτοκίνητο από το γκρεμό για να αποδείξουν ότι είναι ασφαλές

Η Lynk & Co ήθελε να αποδείξει πως το νέο 07 GT είναι ασφαλές, και σκέφτηκε έναν αρκετά πρωτότυπο και ιδιαίτερο τρόπο για να το κάνει.