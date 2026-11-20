Όταν μια εταιρεία με την ιστορία, την τεχνογνωσία και το κύρος της

αποφασίζει να δημιουργήσει μια νέα κατηγορία προϊόντων, είναι δεδομένο ότι δεν θέλει απλώς να ακολουθήσει μια τάση.

. Αυτό ακριβώς επιχειρεί με τα νέα

, δύο μοντέλα που έρχονται να δώσουν μια διαφορετική διάσταση στην έννοια του