Γιατί οι Yamaha RW700 και RW350 προκάλεσαν «σεισμό» στον κόσμο των δυο τροχών
Γιατί οι Yamaha RW700 και RW350 προκάλεσαν «σεισμό» στον κόσμο των δυο τροχών
Η Yamaha μπαίνει σε μια νέα κατηγορία δικύκλων με τον τρόπο που αρμόζει στο DNA της. Δημιουργεί τη δική της πρόταση, συνδυάζοντας την περιπετειώδη ταυτότητα μιας μοτοσικλέτας adventure με την άνεση, την πρακτικότητα και την ευκολία ενός scooter. Αυτά είναι τα νέα RW700 και RW350.
UPD:
Όταν μια εταιρεία με την ιστορία, την τεχνογνωσία και το κύρος της Yamaha αποφασίζει να δημιουργήσει μια νέα κατηγορία προϊόντων, είναι δεδομένο ότι δεν θέλει απλώς να ακολουθήσει μια τάση. Θέλει να αφήσει το δικό της αποτύπωμα. Αυτό ακριβώς επιχειρεί με τα νέα RW700 και RW350, δύο μοντέλα που έρχονται να δώσουν μια διαφορετική διάσταση στην έννοια του adventure scooter.
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Δείτε εδώ.
UPD:
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