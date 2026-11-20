Το σκληροπυρηνικό ηλεκτρικό hot hatch της VW
Το σκληροπυρηνικό ηλεκτρικό hot hatch της VW
Το Volkswagen ID. Polo GTI Clubsport Concept φέρνει τον χαρακτήρα των σκληροπυρηνικών hot hatchback στον κόσμο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, με σταθερά μπάκετ της Recaro, roll bar αντί για πίσω θέσεις, και ζάντες της BBS.
Η Volkswagen παρουσίασε επίσημα το ID. Polo GTI Clubsport Concept, ένα αυτοκίνητο που φέρνει τον σκληροπυρηνικό «αέρα» των Clubsport μοντέλων της στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης.
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