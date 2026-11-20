Το Volkswagen ID. Polo GTI Clubsport Concept φέρνει τον χαρακτήρα των σκληροπυρηνικών hot hatchback στον κόσμο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, με σταθερά μπάκετ της Recaro, roll bar αντί για πίσω θέσεις, και ζάντες της BBS.