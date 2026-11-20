Δοκιμάζουμε το πρώτο plug-in υβριδικό σουπερμίνι - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Δοκιμάζουμε το πρώτο plug-in υβριδικό σουπερμίνι - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Σουπερμίνι με plug-in υβριδικό σύνολο που βρίσκουμε σε μεγαλύτερες κατηγορίες και κατανάλωση που ζηλεύουν τα σκούτερ. Δεν είναι προϊόν της φαντασίας μας, υπάρχει και ονομάζεται BYD Dolphin G DM-i Comfort.
Έχουμε φτάσει σε σημείο όπου οι Κινέζοι πρωτοπορούν και δείχνουν το δρόμο για το μέλλον. Ανάμεσα στους πρωταγωνιστές αυτής της εξέλιξης είναι και η BYD, η οποία μέσα στα 23 χρόνια ιστορίας της έχει κάνει άλματα, και τώρα παρουσίασε το Dolphin G DM-i, που είναι το πρώτο plug-in υβριδικό σουπερμίνι της αγοράς και επίσης το πρώτο μοντέλο της εταιρείας που εξελίχθηκε εξαρχής για την ευρωπαϊκή αγορά.
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