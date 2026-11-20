Το M μοντέλο της BMW που δεν κατασκευάστηκε ποτέ
Το M μοντέλο της BMW που δεν κατασκευάστηκε ποτέ
Η BMW δημιούργησε το 1997 ένα μοναδικό πρωτότυπο της Σειράς 7 με ατμοσφαιρικό V8 κινητήρα της M5 E39 και χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων.
Η BMW M5 E39 θεωρείται μία από τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες της βαυαρικής εταιρείας, κυρίως χάρη στον ατμοσφαιρικό V8 κινητήρα της. Αυτή η επιτυχία φαίνεται πως έβαλε σε σκέψεις τους ανθρώπους της BMW οι οποίοι σκέφτηκαν να μεταφέρουν αυτό το μηχανικό σύνολο στη Σειρά 7.
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